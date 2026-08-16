قیمت امروز Terrace

قیمت لحظه‌ ای Terrace (TRC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRC به USD برابر با $ 0 برای هر TRC می‌ باشد.

توکن Terrace در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,032 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 270.13M TRC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02722563 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -83.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Terrace (TRC)

ارزش بازار $ 25.03K$ 25.03K $ 25.03K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 92.67K$ 92.67K $ 92.67K سرمایه در گردش 270.13M 270.13M 270.13M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Terrace برابر است با $ 25.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRC برابر است با 270.13M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 92.67K است.