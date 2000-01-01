خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های CeFi بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش CeFi را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
SwissBorg
SwissBorg
BORG
$ 0.14143
+0.32%
+0.01%
+0.50%
$ 138.79M
$ 25.04K
2
Vision
Vision
VSN
$ 0.03567
+0.39%
+1.19%
-4.05%
$ 129.84M
$ 1.76M
3
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07273
+0.06%
-0.04%
-4.66%
$ 99.85M
$ 2.74M
4
Peoples Reserve
Peoples Reserve
PRN
$ 0.059695
+0.09%
-0.00%
+11.73%
$ 40.52M
$ 486.04
5
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1747
0.00%
-0.62%
-14.20%
$ 36.02M
$ 543.32K
6
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.78
+0.70%
+0.01%
+2.30%
$ 2.87M
$ 22.98
7
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01096972
+0.01%
+0.01%
-5.08%
$ 391.84K
$ 495.72
8
enfineo
enfineo
ENF
$ 0.004291
-0.07%
+2.15%
+16.29%
$ 174.03K
$ 9.62M
9
Changex
Changex
CHANGE
$ 0.00039951
0.00%
--
0.00%
$ 80.87K
$ 298.53
10
GKHAN
GKHAN
GKN
$ 2.028E-5
0.00%
-5.70%
-28.14%
$ 60.83K
--
11
Pairs
Pairs
PAIRS
$ 6.74E-6
0.00%
-0.20%
+10.86%
$ 53.90K
--
12
Terrace
Terrace
TRC
$ 9.253E-5
-0.01%
-5.50%
-82.01%
$ 25.00K
--

سوالات متداول

توکن‌ های CeFi چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های CeFi به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 12 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $448.68M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن CeFi چیست؟
در میان توکن‌ های دسته CeFi که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ENF با ثبت تغییر قیمتی 2.15% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن CeFi در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 12 توکن از دسته CeFi را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص CeFi می‌توان به BORG, VSN, REAL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته CeFi چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های CeFi در حال حاضر حدود $448.68M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش CeFi، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.