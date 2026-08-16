قیمت امروز TBAG

قیمت لحظه‌ ای TBAG (TBAG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TBAG به USD برابر با $ 0 برای هر TBAG می‌ باشد.

توکن TBAG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,690.54 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 231.34M TBAG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TBAG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00596667 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TBAG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -12.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار TBAG (TBAG)

ارزش بازار $ 13.69K$ 13.69K $ 13.69K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 59.18K$ 59.18K $ 59.18K سرمایه در گردش 231.34M 231.34M 231.34M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی TBAG برابر است با $ 13.69K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TBAG برابر است با 231.34M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.18K است.