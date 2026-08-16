قیمت امروز Synthcode

قیمت لحظه‌ ای Synthcode (SYNTH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SYNTH به USD برابر با $ 0 برای هر SYNTH می‌ باشد.

توکن Synthcode در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9.958,88 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100,00B SYNTH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SYNTH در بازه‌ ای بین $ 0,0 (حداقل) و $ 0,0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SYNTH طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1,39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Synthcode (SYNTH)

ارزش بازار $ 9,96K$ 9,96K $ 9,96K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9,96K$ 9,96K $ 9,96K سرمایه در گردش 100,00B 100,00B 100,00B عرضه کل 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

ارزش بازار فعلی Synthcode برابر است با $ 9,96K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SYNTH برابر است با 100,00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9,96K است.