قیمت امروز Syndicate

قیمت لحظه‌ ای Syndicate (SYND) در حال حاضر برابر با $ 0.00780091 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SYND به USD برابر با $ 0.00780091 برای هر SYND می‌ باشد.

توکن Syndicate در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,734,365 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 478.70M SYND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SYND در بازه‌ ای بین $ 0.00781537 (حداقل) و $ 0.01073209 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.61 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0042065 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SYND طی یک ساعت گذشته به میزان -1.41% و در هفت روز اخیر به میزان -5.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 17.18K رسیده است.

اطلاعات بازار Syndicate (SYND)

ارزش بازار $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M حجم (24 ساعته) $ 17.18K$ 17.18K $ 17.18K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.80M$ 7.80M $ 7.80M سرمایه در گردش 478.70M 478.70M 478.70M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Syndicate برابر است با $ 3.73M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 17.18K. عرضه در گردش SYND برابر است با 478.70M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.80M است.