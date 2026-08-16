قیمت امروز SYNAPZ

قیمت لحظه‌ ای SYNAPZ (SYNAPZ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SYNAPZ به USD برابر با $ 0 برای هر SYNAPZ می‌ باشد.

توکن SYNAPZ در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 301,470 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M SYNAPZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SYNAPZ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00127004 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SYNAPZ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -2.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.36 رسیده است.

اطلاعات بازار SYNAPZ (SYNAPZ)

ارزش بازار $ 301.47K$ 301.47K $ 301.47K حجم (24 ساعته) $ 51.36$ 51.36 $ 51.36 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 301.47K$ 301.47K $ 301.47K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,993,605.182838 999,993,605.182838 999,993,605.182838

ارزش بازار فعلی SYNAPZ برابر است با $ 301.47K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.36. عرضه در گردش SYNAPZ برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999993605.182838 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 301.47K است.