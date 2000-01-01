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برترین توکن‌ های اکوسیستم Sun Pump بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Sun Pump را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
SUNDOG
SUNDOG
SUNDOG
$ 0.00414
0.00%
+2.99%
+6.98%
$ 4.13M
$ 1.74M
2
TRON MASCOT
TRON MASCOT
SUNTRON
$ 0.00066644
0.00%
--
+0.39%
$ 666.44K
$ 39.66
3
Tron Bull Coin
Tron Bull Coin
TBULL
$ 0.00032191
0.00%
--
+2.29%
$ 321.91K
$ 1.17
4
SunWukong
SunWukong
SUNWUKONG
$ 0.00016389
0.00%
--
-3.60%
$ 163.89K
$ 327.78
5
Invest Zone
Invest Zone
IVFUN
$ 0.00014335
0.00%
--
+2.77%
$ 143.35K
$ 50.40
6
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001337
+0.59%
-11.55%
-6.48%
$ 135.59K
$ 384.47M
7
FoFar
FoFar
FOFAR
$ 9.649E-5
0.00%
+1.50%
+1.20%
$ 96.49K
--
8
sunpepe
sunpepe
SUNPEPE
$ 6.114E-5
0.00%
-0.70%
-8.80%
$ 61.14K
--
9
Biaoqing TRON
Biaoqing TRON
BIAO
$ 4.706E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 47.06K
--
10
ROCK
ROCK
ROCK
$ 4.632E-5
0.00%
-0.60%
0.00%
$ 46.32K
--
11
MEW WOOF DAO
MEW WOOF DAO
MWD
$ 4.631E-5
0.00%
-6.10%
-6.26%
$ 46.31K
--
12
xiao lang gou
xiao lang gou
XLG
$ 3.958E-5
0.00%
-0.30%
0.00%
$ 39.58K
--
13
Suncat
Suncat
SUNCAT
$ 3.697E-5
0.00%
-81.10%
-81.93%
$ 36.97K
--
14
Neiro on Tron
Neiro on Tron
NEIRO
$ 3.68E-5
0.00%
+1.60%
+1.55%
$ 36.80K
--
15
To The Sun
To The Sun
SUNPUMP
$ 2.982E-5
0.00%
+0.70%
0.00%
$ 29.82K
--
16
sunlion
sunlion
SUNLION
$ 2.459E-5
0.00%
-1.10%
0.00%
$ 24.59K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Sun Pump چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Sun Pump به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 16 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $6.03M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Sun Pump چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Sun Pump که در MEXC رصد می‌شوند، توکن SUNDOG با ثبت تغییر قیمتی 2.99% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Sun Pump در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 16 توکن از دسته اکوسیستم Sun Pump را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Sun Pump می‌توان به SUNDOG, SUNTRON, TBULL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Sun Pump چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Sun Pump در حال حاضر حدود $6.03M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Sun Pump، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.