قیمت امروز SPCX69

قیمت لحظه‌ ای SPCX69 (SPCX69) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.89% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPCX69 به USD برابر با $ 0 برای هر SPCX69 می‌ باشد.

توکن SPCX69 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 647,163 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M SPCX69 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPCX69 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00770421 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPCX69 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -0.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 663.54 رسیده است.

اطلاعات بازار SPCX69 (SPCX69)

ارزش بازار $ 647.16K$ 647.16K $ 647.16K حجم (24 ساعته) $ 663.54$ 663.54 $ 663.54 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 647.16K$ 647.16K $ 647.16K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,998,262.223941 999,998,262.223941 999,998,262.223941

ارزش بازار فعلی SPCX69 برابر است با $ 647.16K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 663.54. عرضه در گردش SPCX69 برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999998262.223941 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 647.16K است.