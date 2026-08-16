قیمت امروز Solomon

قیمت لحظه‌ ای Solomon (SOLO) در حال حاضر برابر با $ 0.57675 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOLO به USD برابر با $ 0.57675 برای هر SOLO می‌ باشد.

توکن Solomon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,588,848 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.42M SOLO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOLO در بازه‌ ای بین $ 0.57666 (حداقل) و $ 0.60318 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.41 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.460368 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOLO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -10.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 31.25K رسیده است.

اطلاعات بازار Solomon (SOLO)

ارزش بازار $ 6.59M$ 6.59M $ 6.59M حجم (24 ساعته) $ 31.25K$ 31.25K $ 31.25K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.88M$ 14.88M $ 14.88M سرمایه در گردش 11.42M 11.42M 11.42M عرضه کل 25,799,967.913485 25,799,967.913485 25,799,967.913485

ارزش بازار فعلی Solomon برابر است با $ 6.59M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 31.25K. عرضه در گردش SOLO برابر است با 11.42M، و عرضه کل آن 25799967.913485 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.88M است.