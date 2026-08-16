قیمت امروز SolFlow

قیمت لحظه‌ ای SolFlow (SFLOW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SFLOW به USD برابر با $ 0 برای هر SFLOW می‌ باشد.

توکن SolFlow در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,271.02 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 984.33M SFLOW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SFLOW در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SFLOW طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان -5.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SolFlow (SFLOW)

ارزش بازار $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K سرمایه در گردش 984.33M 984.33M 984.33M عرضه کل 984,328,956.726552 984,328,956.726552 984,328,956.726552

ارزش بازار فعلی SolFlow برابر است با $ 10.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SFLOW برابر است با 984.33M، و عرضه کل آن 984328956.726552 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.27K است.