قیمت امروز SleeperBot

قیمت لحظه‌ ای SleeperBot (ZZZZ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZZZZ به USD برابر با $ 0 برای هر ZZZZ می‌ باشد.

توکن SleeperBot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 68,722 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 789.06M ZZZZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZZZZ در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZZZZ طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SleeperBot (ZZZZ)

ارزش بازار $ 68.72K$ 68.72K $ 68.72K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 68.72K$ 68.72K $ 68.72K سرمایه در گردش 789.06M 789.06M 789.06M عرضه کل 789,064,304.662288 789,064,304.662288 789,064,304.662288

ارزش بازار فعلی SleeperBot برابر است با $ 68.72K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZZZZ برابر است با 789.06M، و عرضه کل آن 789064304.662288 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 68.72K است.