قیمت امروز sjUSD

قیمت لحظه‌ ای sjUSD (SJUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.032 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SJUSD به USD برابر با $ 1.032 برای هر SJUSD می‌ باشد.

توکن sjUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 271,486 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 263.19K SJUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SJUSD در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.032 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.006 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SJUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 13.14K رسیده است.

اطلاعات بازار sjUSD (SJUSD)

ارزش بازار $ 271.49K$ 271.49K $ 271.49K حجم (24 ساعته) $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 271.49K$ 271.49K $ 271.49K سرمایه در گردش 263.19K 263.19K 263.19K عرضه کل 263,193.4181888498 263,193.4181888498 263,193.4181888498

ارزش بازار فعلی sjUSD برابر است با $ 271.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.14K. عرضه در گردش SJUSD برابر است با 263.19K، و عرضه کل آن 263193.4181888498 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 271.49K است.