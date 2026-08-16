قیمت امروز Scor

قیمت لحظه‌ ای Scor (SCOR) در حال حاضر برابر با $ 0.01275997 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SCOR به USD برابر با $ 0.01275997 برای هر SCOR می‌ باشد.

توکن Scor در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,726,071 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 448.76M SCOR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SCOR در بازه‌ ای بین $ 0.01258209 (حداقل) و $ 0.01275347 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03400898 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00606091 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SCOR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -1.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.79K رسیده است.

اطلاعات بازار Scor (SCOR)

ارزش بازار $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M حجم (24 ساعته) $ 6.79K$ 6.79K $ 6.79K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 51.04M$ 51.04M $ 51.04M سرمایه در گردش 448.76M 448.76M 448.76M عرضه کل 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Scor برابر است با $ 5.73M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.79K. عرضه در گردش SCOR برابر است با 448.76M، و عرضه کل آن 4000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 51.04M است.