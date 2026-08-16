قیمت امروز SCADA

قیمت لحظه‌ ای SCADA (SCADA) در حال حاضر برابر با $ 0.00126731 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 40.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SCADA به USD برابر با $ 0.00126731 برای هر SCADA می‌ باشد.

توکن SCADA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 236,358 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 186.50M SCADA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SCADA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00132382 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00952474 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SCADA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.57% و در هفت روز اخیر به میزان +7.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 29.80K رسیده است.

اطلاعات بازار SCADA (SCADA)

ارزش بازار $ 236.36K$ 236.36K $ 236.36K حجم (24 ساعته) $ 29.80K$ 29.80K $ 29.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 384.64K$ 384.64K $ 384.64K سرمایه در گردش 186.50M 186.50M 186.50M عرضه کل 303,498,710.1091495 303,498,710.1091495 303,498,710.1091495

ارزش بازار فعلی SCADA برابر است با $ 236.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 29.80K. عرضه در گردش SCADA برابر است با 186.50M، و عرضه کل آن 303498710.1091495 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 384.64K است.