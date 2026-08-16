قیمت امروز Robinfun

قیمت لحظه‌ ای Robinfun (ROBINFUN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROBINFUN به USD برابر با $ 0 برای هر ROBINFUN می‌ باشد.

توکن Robinfun در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 149,344 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ROBINFUN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROBINFUN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00130218 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROBINFUN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.56% و در هفت روز اخیر به میزان +25.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.71K رسیده است.

اطلاعات بازار Robinfun (ROBINFUN)

ارزش بازار $ 149.34K$ 149.34K $ 149.34K حجم (24 ساعته) $ 18.71K$ 18.71K $ 18.71K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 149.34K$ 149.34K $ 149.34K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Robinfun برابر است با $ 149.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.71K. عرضه در گردش ROBINFUN برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 149.34K است.