قیمت امروز Robin

قیمت لحظه‌ ای Robin (ROBIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROBIN به USD برابر با $ 0 برای هر ROBIN می‌ باشد.

توکن Robin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 33,163 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 891.76M ROBIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROBIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROBIN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.74% و در هفت روز اخیر به میزان -43.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Robin (ROBIN)

ارزش بازار $ 33.16K$ 33.16K $ 33.16K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 33.16K$ 33.16K $ 33.16K سرمایه در گردش 891.76M 891.76M 891.76M عرضه کل 891,759,800.489989 891,759,800.489989 891,759,800.489989

ارزش بازار فعلی Robin برابر است با $ 33.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ROBIN برابر است با 891.76M، و عرضه کل آن 891759800.489989 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.16K است.