قیمت امروز RFLIX

قیمت لحظه‌ ای RFLIX (RFLX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RFLX به USD برابر با $ 0 برای هر RFLX می‌ باشد.

توکن RFLIX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 54,017 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B RFLX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RFLX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RFLX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.81% و در هفت روز اخیر به میزان +122.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار RFLIX (RFLX)

ارزش بازار $ 54.02K$ 54.02K $ 54.02K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 54.02K$ 54.02K $ 54.02K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی RFLIX برابر است با $ 54.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RFLX برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 54.02K است.