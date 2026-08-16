قیمت امروز RAXOL

قیمت لحظه‌ ای RAXOL (RAXOL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RAXOL به USD برابر با $ 0 برای هر RAXOL می‌ باشد.

توکن RAXOL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 683,973 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B RAXOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RAXOL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00409227 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RAXOL طی یک ساعت گذشته به میزان -6.81% و در هفت روز اخیر به میزان +4.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 16.31K رسیده است.

اطلاعات بازار RAXOL (RAXOL)

ارزش بازار $ 683.97K$ 683.97K $ 683.97K حجم (24 ساعته) $ 16.31K$ 16.31K $ 16.31K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 683.97K$ 683.97K $ 683.97K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی RAXOL برابر است با $ 683.97K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 16.31K. عرضه در گردش RAXOL برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 683.97K است.