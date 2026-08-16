قیمت امروز rainbowfish

قیمت لحظه‌ ای rainbowfish (FISH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FISH به USD برابر با $ 0 برای هر FISH می‌ باشد.

توکن rainbowfish در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 75,737 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.79M FISH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FISH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01249686 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FISH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -23.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار rainbowfish (FISH)

ارزش بازار $ 75.74K$ 75.74K $ 75.74K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 75.74K$ 75.74K $ 75.74K سرمایه در گردش 999.79M 999.79M 999.79M عرضه کل 999,793,693.70654 999,793,693.70654 999,793,693.70654

ارزش بازار فعلی rainbowfish برابر است با $ 75.74K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FISH برابر است با 999.79M، و عرضه کل آن 999793693.70654 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 75.74K است.