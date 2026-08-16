قیمت امروز pupfun

قیمت لحظه‌ ای pupfun (PUP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PUP به USD برابر با $ 0 برای هر PUP می‌ باشد.

توکن pupfun در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 72,534 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.16M PUP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PUP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PUP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.27% و در هفت روز اخیر به میزان -8.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار pupfun (PUP)

ارزش بازار $ 72.53K$ 72.53K $ 72.53K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 72.53K$ 72.53K $ 72.53K سرمایه در گردش 999.16M 999.16M 999.16M عرضه کل 999,155,289.304918 999,155,289.304918 999,155,289.304918

ارزش بازار فعلی pupfun برابر است با $ 72.53K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PUP برابر است با 999.16M، و عرضه کل آن 999155289.304918 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 72.53K است.