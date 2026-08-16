قیمت امروز PUMPCADE

قیمت لحظه‌ ای PUMPCADE (PUMPCADE) در حال حاضر برابر با $ 0.0104075 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PUMPCADE به USD برابر با $ 0.0104075 برای هر PUMPCADE می‌ باشد.

توکن PUMPCADE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,399,210 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.99M PUMPCADE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PUMPCADE در بازه‌ ای بین $ 0.00997814 (حداقل) و $ 0.01162181 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0484425 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00158788 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PUMPCADE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.54% و در هفت روز اخیر به میزان -32.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 592.24K رسیده است.

اطلاعات بازار PUMPCADE (PUMPCADE)

ارزش بازار $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M حجم (24 ساعته) $ 592.24K$ 592.24K $ 592.24K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M سرمایه در گردش 998.99M 998.99M 998.99M عرضه کل 998,990,022.481023 998,990,022.481023 998,990,022.481023

ارزش بازار فعلی PUMPCADE برابر است با $ 10.40M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 592.24K. عرضه در گردش PUMPCADE برابر است با 998.99M، و عرضه کل آن 998990022.481023 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.40M است.