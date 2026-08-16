قیمت امروز Pubhouse

قیمت لحظه‌ ای Pubhouse (PUB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 136.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PUB به USD برابر با $ 0 برای هر PUB می‌ باشد.

توکن Pubhouse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 60,250 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M PUB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PUB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PUB طی یک ساعت گذشته به میزان -8.49% و در هفت روز اخیر به میزان +178.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Pubhouse (PUB)

ارزش بازار $ 60.25K$ 60.25K $ 60.25K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 60.25K$ 60.25K $ 60.25K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,984,600.345152 999,984,600.345152 999,984,600.345152

ارزش بازار فعلی Pubhouse برابر است با $ 60.25K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PUB برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999984600.345152 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 60.25K است.