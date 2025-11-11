اقتصاد توکنی Provenance Blockchain (HASH)

اقتصاد توکنی Provenance Blockchain (HASH)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Provenance Blockchain (HASH)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:09:52 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Provenance Blockchain (HASH)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Provenance Blockchain (HASH)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 1.53B
$ 1.53B
کل عرضه:
$ 100.00B
$ 100.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 50.97B
$ 50.97B
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 3.00B
$ 3.00B
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.060147
$ 0.060147
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.01378736
$ 0.01378736
قیمت فعلی:
$ 0.03004905
$ 0.03004905

اطلاعات Provenance Blockchain (HASH).

HASH is the native token of Provenance Blockchain, a sovereign L1 public, proof-of-stake blockchain built using the Cosmos SDK. Launched in 2018, Provenance Blockchain modernizes and democratizes financial markets by bringing clarity, access, and equity to participants across the global financial ecosystem. Our platform addresses the challenges of legacy financial infrastructure by providing a transparent, efficient, and accessible alternative for financial institutions and users alike.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.provenance.io/
وایت پیپر
https://ipfs.io/ipfs/QmbKNEbR9nQbK7LCuUr1Kitmyt2A7NcvDE88enWqLr98CW

توکنومیکس Provenance Blockchain (HASH): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Provenance Blockchain (HASH) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های HASH که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های HASH که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی HASH را درک کردید، قیمت زنده توکن HASH را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت HASH

می‌خواهید بدانید که HASH به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت HASH ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

