قیمت امروز Protean

قیمت لحظه‌ ای Protean (PRTN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 20.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRTN به USD برابر با $ 0 برای هر PRTN می‌ باشد.

توکن Protean در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,643 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B PRTN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRTN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRTN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -25.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Protean (PRTN)

ارزش بازار $ 37.64K$ 37.64K $ 37.64K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.64K$ 37.64K $ 37.64K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Protean برابر است با $ 37.64K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PRTN برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.64K است.