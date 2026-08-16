قیمت امروز Primer

قیمت لحظه‌ ای Primer (PR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PR به USD برابر با $ 0 برای هر PR می‌ باشد.

توکن Primer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 167,413 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 286.17M PR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00232342 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +25.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 855.17 رسیده است.

اطلاعات بازار Primer (PR)

ارزش بازار $ 167.41K$ 167.41K $ 167.41K حجم (24 ساعته) $ 855.17$ 855.17 $ 855.17 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 167.41K$ 167.41K $ 167.41K سرمایه در گردش 286.17M 286.17M 286.17M عرضه کل 286,166,606.6417993 286,166,606.6417993 286,166,606.6417993

ارزش بازار فعلی Primer برابر است با $ 167.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 855.17. عرضه در گردش PR برابر است با 286.17M، و عرضه کل آن 286166606.6417993 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 167.41K است.