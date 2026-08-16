قیمت امروز Predictions

قیمت لحظه‌ ای Predictions (PRDT) در حال حاضر برابر با $ 1.071 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRDT به USD برابر با $ 1.071 برای هر PRDT می‌ باشد.

توکن Predictions در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,700,901 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 24.00M PRDT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRDT در بازه‌ ای بین $ 1.065 (حداقل) و $ 1.071 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.26 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.997561 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRDT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 28.83K رسیده است.

اطلاعات بازار Predictions (PRDT)

ارزش بازار $ 25.70M$ 25.70M $ 25.70M حجم (24 ساعته) $ 28.83K$ 28.83K $ 28.83K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 64.25M$ 64.25M $ 64.25M سرمایه در گردش 24.00M 24.00M 24.00M عرضه کل 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

ارزش بازار فعلی Predictions برابر است با $ 25.70M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 28.83K. عرضه در گردش PRDT برابر است با 24.00M، و عرضه کل آن 60000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 64.25M است.