قیمت امروز Port3 Network

قیمت لحظه‌ ای Port3 Network (PORT3) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PORT3 به USD برابر با $ 0 برای هر PORT3 می‌ باشد.

توکن Port3 Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 181,540 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 273.46M PORT3 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PORT3 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.326537 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PORT3 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -4.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 952.73 رسیده است.

اطلاعات بازار Port3 Network (PORT3)

ارزش بازار $ 181.54K$ 181.54K $ 181.54K حجم (24 ساعته) $ 952.73$ 952.73 $ 952.73 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 664.42K$ 664.42K $ 664.42K سرمایه در گردش 273.46M 273.46M 273.46M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Port3 Network برابر است با $ 181.54K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 952.73. عرضه در گردش PORT3 برابر است با 273.46M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 664.42K است.