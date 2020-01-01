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برترین توکن‌ های لانچ‌پد Poolz Finance بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش لانچ‌پد Poolz Finance را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020765
-1.19%
+1.07%
-11.36%
$ 19.32M
$ 3.17M
2
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0551
0.00%
+2.03%
-13.44%
$ 9.97M
$ 1.03M
3
Soil
Soil
SOIL
$ 0.09379
+0.21%
-1.89%
-8.24%
$ 6.54M
$ 312.56K
4
RocketX exchange
RocketX exchange
RVF
$ 0.01884
-0.11%
-3.34%
-3.49%
$ 1.55M
$ 348.46K
5
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011544
+0.01%
+0.97%
-6.04%
$ 1.07M
$ 92.67M
6
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.0001733
0.00%
-2.09%
-3.72%
$ 248.50K
$ 5.24M
7
Port3 Network
Port3 Network
PORT3
$ 0.00065671
+0.64%
+0.07%
-1.62%
$ 179.43K
$ 926.76
8
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001209
+0.25%
+1.00%
+8.74%
$ 134.29K
$ 24.94M
9
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0.0001911
+0.10%
-1.04%
-3.78%
$ 106.79K
$ 42.51M
10
web3war
web3war
FPS
$ 0.00067843
+0.03%
+0.04%
-6.47%
$ 101.77K
$ 320.77
11
DexCheck AI
DexCheck AI
DCK
$ 9.648E-5
+0.59%
+3.80%
-16.88%
$ 88.59K
--
12
Carbon Browser
Carbon Browser
CSIX
$ 9.238E-5
0.00%
+5.60%
0.00%
$ 83.69K
--

سوالات متداول

توکن‌ های لانچ‌پد Poolz Finance چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های لانچ‌پد Poolz Finance به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 12 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $39.41M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن لانچ‌پد Poolz Finance چیست؟
در میان توکن‌ های دسته لانچ‌پد Poolz Finance که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CSIX با ثبت تغییر قیمتی 5.60% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن لانچ‌پد Poolz Finance در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 12 توکن از دسته لانچ‌پد Poolz Finance را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص لانچ‌پد Poolz Finance می‌توان به CGPT, IXS, SOIL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته لانچ‌پد Poolz Finance چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های لانچ‌پد Poolz Finance در حال حاضر حدود $39.41M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لانچ‌پد Poolz Finance، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.