قیمت امروز PONSTAR

قیمت لحظه‌ ای PONSTAR (PONSTAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 22.93% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PONSTAR به USD برابر با $ 0 برای هر PONSTAR می‌ باشد.

توکن PONSTAR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,126 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 836.10M PONSTAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PONSTAR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PONSTAR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -16.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PONSTAR (PONSTAR)

ارزش بازار $ 22.13K$ 22.13K $ 22.13K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.13K$ 22.13K $ 22.13K سرمایه در گردش 836.10M 836.10M 836.10M عرضه کل 836,101,392.3139365 836,101,392.3139365 836,101,392.3139365

ارزش بازار فعلی PONSTAR برابر است با $ 22.13K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PONSTAR برابر است با 836.10M، و عرضه کل آن 836101392.3139365 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.13K است.