قیمت امروز Perpetual Protocol

قیمت لحظه‌ ای Perpetual Protocol (PERP) در حال حاضر برابر با $ 0.01818677 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PERP به USD برابر با $ 0.01818677 برای هر PERP می‌ باشد.

توکن Perpetual Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,403,213 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 72.61M PERP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PERP در بازه‌ ای بین $ 0.01814331 (حداقل) و $ 0.01885819 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 24.4 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01664866 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PERP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -6.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 42.03K رسیده است.

اطلاعات بازار Perpetual Protocol (PERP)

ارزش بازار $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M حجم (24 ساعته) $ 42.03K$ 42.03K $ 42.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M سرمایه در گردش 72.61M 72.61M 72.61M عرضه کل 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

ارزش بازار فعلی Perpetual Protocol برابر است با $ 2.40M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 42.03K. عرضه در گردش PERP برابر است با 72.61M، و عرضه کل آن 150000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.73M است.