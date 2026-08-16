قیمت امروز Osaka Protocol

قیمت لحظه‌ ای Osaka Protocol (OSAK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OSAK به USD برابر با $ 0 برای هر OSAK می‌ باشد.

توکن Osaka Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,078,819 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 761.46T OSAK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OSAK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OSAK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.91% و در هفت روز اخیر به میزان -4.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Osaka Protocol (OSAK)

ارزش بازار $ 10.08M$ 10.08M $ 10.08M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.08M$ 10.08M $ 10.08M سرمایه در گردش 761.46T 761.46T 761.46T عرضه کل 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2

ارزش بازار فعلی Osaka Protocol برابر است با $ 10.08M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OSAK برابر است با 761.46T، و عرضه کل آن 761459784660251.2 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.08M است.