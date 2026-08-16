قیمت امروز Optimistic General Intelligence

قیمت لحظه‌ ای Optimistic General Intelligence (OGI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 24.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OGI به USD برابر با $ 0 برای هر OGI می‌ باشد.

توکن Optimistic General Intelligence در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 727,520 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M OGI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OGI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00151954 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OGI طی یک ساعت گذشته به میزان -2.72% و در هفت روز اخیر به میزان +7.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 25.16K رسیده است.

اطلاعات بازار Optimistic General Intelligence (OGI)

ارزش بازار $ 727.52K$ 727.52K $ 727.52K حجم (24 ساعته) $ 25.16K$ 25.16K $ 25.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 727.52K$ 727.52K $ 727.52K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,971.1961 999,999,971.1961 999,999,971.1961

ارزش بازار فعلی Optimistic General Intelligence برابر است با $ 727.52K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 25.16K. عرضه در گردش OGI برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999971.1961 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 727.52K است.