قیمت امروز Omax

قیمت لحظه‌ ای Omax (OMAX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OMAX به USD برابر با $ 0 برای هر OMAX می‌ باشد.

توکن Omax در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 52,151 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.00B OMAX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OMAX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.060187 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OMAX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Omax (OMAX)

ارزش بازار $ 52.15K$ 52.15K $ 52.15K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 52.15K$ 52.15K $ 52.15K سرمایه در گردش 9.00B 9.00B 9.00B عرضه کل 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Omax برابر است با $ 52.15K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OMAX برابر است با 9.00B، و عرضه کل آن 9000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 52.15K است.