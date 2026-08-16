قیمت امروز ok

قیمت لحظه‌ ای ok (OK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 33.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OK به USD برابر با $ 0 برای هر OK می‌ باشد.

توکن ok در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 126,395 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.89M OK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00128426 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.88% و در هفت روز اخیر به میزان -13.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.30K رسیده است.

اطلاعات بازار ok (OK)

ارزش بازار $ 126.40K$ 126.40K $ 126.40K حجم (24 ساعته) $ 10.30K$ 10.30K $ 10.30K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 126.40K$ 126.40K $ 126.40K سرمایه در گردش 999.89M 999.89M 999.89M عرضه کل 999,889,308.639504 999,889,308.639504 999,889,308.639504

ارزش بازار فعلی ok برابر است با $ 126.40K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.30K. عرضه در گردش OK برابر است با 999.89M، و عرضه کل آن 999889308.639504 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 126.40K است.