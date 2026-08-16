قیمت امروز Oggchain

قیمت لحظه‌ ای Oggchain (OGG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 31.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OGG به USD برابر با $ 0 برای هر OGG می‌ باشد.

توکن Oggchain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 106,105 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.09B OGG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OGG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OGG طی یک ساعت گذشته به میزان -2.92% و در هفت روز اخیر به میزان +33.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Oggchain (OGG)

ارزش بازار $ 106.11K$ 106.11K $ 106.11K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 106.12K$ 106.12K $ 106.12K سرمایه در گردش 1.09B 1.09B 1.09B عرضه کل 1,092,570,614.9164 1,092,570,614.9164 1,092,570,614.9164

ارزش بازار فعلی Oggchain برابر است با $ 106.11K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OGG برابر است با 1.09B، و عرضه کل آن 1092570614.9164 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 106.12K است.