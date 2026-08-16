قیمت امروز OffChain

قیمت لحظه‌ ای OffChain (OFFCHAIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OFFCHAIN به USD برابر با $ 0 برای هر OFFCHAIN می‌ باشد.

توکن OffChain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 100,592 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M OFFCHAIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OFFCHAIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OFFCHAIN طی یک ساعت گذشته به میزان +10.77% و در هفت روز اخیر به میزان -18.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.01K رسیده است.

اطلاعات بازار OffChain (OFFCHAIN)

ارزش بازار $ 100.59K$ 100.59K $ 100.59K حجم (24 ساعته) $ 4.01K$ 4.01K $ 4.01K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 100.59K$ 100.59K $ 100.59K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,979,762.728298 999,979,762.728298 999,979,762.728298

ارزش بازار فعلی OffChain برابر است با $ 100.59K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.01K. عرضه در گردش OFFCHAIN برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999979762.728298 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 100.59K است.