قیمت امروز NX8

قیمت لحظه‌ ای NX8 (NX8) در حال حاضر برابر با $ 69.76 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NX8 به USD برابر با $ 69.76 برای هر NX8 می‌ باشد.

توکن NX8 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,914,115 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 27.44K NX8 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NX8 در بازه‌ ای بین $ 69.32 (حداقل) و $ 69.93 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 113.78 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 63.56 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NX8 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +0.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 47.27K رسیده است.

اطلاعات بازار NX8 (NX8)

ارزش بازار $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M حجم (24 ساعته) $ 47.27K$ 47.27K $ 47.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M سرمایه در گردش 27.44K 27.44K 27.44K عرضه کل 27,439.957122704 27,439.957122704 27,439.957122704

ارزش بازار فعلی NX8 برابر است با $ 1.91M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 47.27K. عرضه در گردش NX8 برابر است با 27.44K، و عرضه کل آن 27439.957122704 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.91M است.