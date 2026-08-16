قیمت امروز NO

قیمت لحظه‌ ای NO (NO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.86% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NO به USD برابر با $ 0 برای هر NO می‌ باشد.

توکن NO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 110,939 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.78M NO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00124916 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -43.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.08K رسیده است.

اطلاعات بازار NO (NO)

ارزش بازار $ 110.94K$ 110.94K $ 110.94K حجم (24 ساعته) $ 1.08K$ 1.08K $ 1.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 110.94K$ 110.94K $ 110.94K سرمایه در گردش 999.78M 999.78M 999.78M عرضه کل 999,776,588.078669 999,776,588.078669 999,776,588.078669

ارزش بازار فعلی NO برابر است با $ 110.94K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.08K. عرضه در گردش NO برابر است با 999.78M، و عرضه کل آن 999776588.078669 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 110.94K است.