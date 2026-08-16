قیمت امروز Never Goon

قیمت لحظه‌ ای Never Goon (GOON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GOON به USD برابر با $ 0 برای هر GOON می‌ باشد.

توکن Never Goon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 106,778 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.12M GOON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GOON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GOON طی یک ساعت گذشته به میزان -0.38% و در هفت روز اخیر به میزان +43.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.81K رسیده است.

اطلاعات بازار Never Goon (GOON)

ارزش بازار $ 106.78K$ 106.78K $ 106.78K حجم (24 ساعته) $ 1.81K$ 1.81K $ 1.81K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 106.78K$ 106.78K $ 106.78K سرمایه در گردش 999.12M 999.12M 999.12M عرضه کل 999,117,174.892433 999,117,174.892433 999,117,174.892433

ارزش بازار فعلی Never Goon برابر است با $ 106.78K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.81K. عرضه در گردش GOON برابر است با 999.12M، و عرضه کل آن 999117174.892433 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 106.78K است.