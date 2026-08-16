قیمت امروز Neox

قیمت لحظه‌ ای Neox (NEOX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NEOX به USD برابر با $ 0 برای هر NEOX می‌ باشد.

توکن Neox در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 72,104 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 545.88M NEOX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NEOX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00460294 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NEOX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.55% و در هفت روز اخیر به میزان -1.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.80 رسیده است.

اطلاعات بازار Neox (NEOX)

ارزش بازار $ 72.10K$ 72.10K $ 72.10K حجم (24 ساعته) $ 7.80$ 7.80 $ 7.80 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 132.09K$ 132.09K $ 132.09K سرمایه در گردش 545.88M 545.88M 545.88M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Neox برابر است با $ 72.10K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.80. عرضه در گردش NEOX برابر است با 545.88M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 132.09K است.