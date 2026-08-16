قیمت امروز MultiVAC

قیمت لحظه‌ ای MultiVAC (MTV) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MTV به USD برابر با $ 0 برای هر MTV می‌ باشد.

توکن MultiVAC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 748,975 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.46B MTV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MTV در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0290681 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MTV طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -1.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 26.18K رسیده است.

اطلاعات بازار MultiVAC (MTV)

ارزش بازار $ 748.98K$ 748.98K $ 748.98K حجم (24 ساعته) $ 26.18K$ 26.18K $ 26.18K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M سرمایه در گردش 3.46B 3.46B 3.46B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MultiVAC برابر است با $ 748.98K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 26.18K. عرضه در گردش MTV برابر است با 3.46B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.00M است.