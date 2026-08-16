قیمت امروز MowCat

قیمت لحظه‌ ای MowCat (MOW) در حال حاضر برابر با $ 0.01597807 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 18.95% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOW به USD برابر با $ 0.01597807 برای هر MOW می‌ باشد.

توکن MowCat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,978,033 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B MOW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOW در بازه‌ ای بین $ 0.01569604 (حداقل) و $ 0.02919603 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02919603 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOW طی یک ساعت گذشته به میزان +0.45% و در هفت روز اخیر به میزان -20.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.66M رسیده است.

اطلاعات بازار MowCat (MOW)

ارزش بازار $ 15.98M$ 15.98M $ 15.98M حجم (24 ساعته) $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.98M$ 15.98M $ 15.98M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MowCat برابر است با $ 15.98M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.66M. عرضه در گردش MOW برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.98M است.