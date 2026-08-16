قیمت امروز MineBean

قیمت لحظه‌ ای MineBean (BEAN) در حال حاضر برابر با $ 1.021 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BEAN به USD برابر با $ 1.021 برای هر BEAN می‌ باشد.

توکن MineBean در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 84,167 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 82.43K BEAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BEAN در بازه‌ ای بین $ 0.915266 (حداقل) و $ 1.09 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 295.78 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.915266 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BEAN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.65% و در هفت روز اخیر به میزان -16.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.98K رسیده است.

اطلاعات بازار MineBean (BEAN)

ارزش بازار $ 84.17K$ 84.17K $ 84.17K حجم (24 ساعته) $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 117.86K$ 117.86K $ 117.86K سرمایه در گردش 82.43K 82.43K 82.43K عرضه کل 115,432.2821915165 115,432.2821915165 115,432.2821915165

ارزش بازار فعلی MineBean برابر است با $ 84.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.98K. عرضه در گردش BEAN برابر است با 82.43K، و عرضه کل آن 115432.2821915165 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 117.86K است.