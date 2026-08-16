قیمت امروز Mindstate

قیمت لحظه‌ ای Mindstate (MIND) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MIND به USD برابر با $ 0 برای هر MIND می‌ باشد.

توکن Mindstate در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35,364 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 95.00B MIND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MIND در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MIND طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Mindstate (MIND)

ارزش بازار $ 35.36K$ 35.36K $ 35.36K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.23K$ 37.23K $ 37.23K سرمایه در گردش 95.00B 95.00B 95.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Mindstate برابر است با $ 35.36K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MIND برابر است با 95.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.23K است.