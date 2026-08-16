قیمت امروز MilkyWay

قیمت لحظه‌ ای MilkyWay (MILK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MILK به USD برابر با $ 0 برای هر MILK می‌ باشد.

توکن MilkyWay در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 48,920 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 260.00M MILK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MILK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.161821 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MILK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MilkyWay (MILK)

ارزش بازار $ 48.92K$ 48.92K $ 48.92K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 48.92K$ 48.92K $ 48.92K سرمایه در گردش 260.00M 260.00M 260.00M عرضه کل 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

ارزش بازار فعلی MilkyWay برابر است با $ 48.92K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MILK برابر است با 260.00M، و عرضه کل آن 1200000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 48.92K است.