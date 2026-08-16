قیمت امروز MIL

قیمت لحظه‌ ای MIL (MIL) در حال حاضر برابر با $ 0.00423203 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MIL به USD برابر با $ 0.00423203 برای هر MIL می‌ باشد.

توکن MIL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,139,471 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.21B MIL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MIL در بازه‌ ای بین $ 0.00419875 (حداقل) و $ 0.00423896 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00984706 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00409021 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MIL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.20% و در هفت روز اخیر به میزان -4.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.92K رسیده است.

اطلاعات بازار MIL (MIL)

ارزش بازار $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M حجم (24 ساعته) $ 6.92K$ 6.92K $ 6.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.16M$ 21.16M $ 21.16M سرمایه در گردش 1.21B 1.21B 1.21B عرضه کل 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MIL برابر است با $ 5.14M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.92K. عرضه در گردش MIL برابر است با 1.21B، و عرضه کل آن 5000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.16M است.