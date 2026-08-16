قیمت امروز Metafox

قیمت لحظه‌ ای Metafox (FOX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FOX به USD برابر با $ 0 برای هر FOX می‌ باشد.

توکن Metafox در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,959 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00B FOX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FOX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FOX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Metafox (FOX)

ارزش بازار $ 26.96K$ 26.96K $ 26.96K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.96K$ 26.96K $ 26.96K سرمایه در گردش 10.00B 10.00B 10.00B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Metafox برابر است با $ 26.96K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FOX برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.96K است.