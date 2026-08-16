قیمت امروز Mayhem Mode

قیمت لحظه‌ ای Mayhem Mode (MAYHEM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAYHEM به USD برابر با $ 0 برای هر MAYHEM می‌ باشد.

توکن Mayhem Mode در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 49,608 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.01B MAYHEM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAYHEM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00143648 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAYHEM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +0.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Mayhem Mode (MAYHEM)

ارزش بازار $ 49.61K$ 49.61K $ 49.61K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 49.61K$ 49.61K $ 49.61K سرمایه در گردش 1.01B 1.01B 1.01B عرضه کل 1,013,843,630.361436 1,013,843,630.361436 1,013,843,630.361436

ارزش بازار فعلی Mayhem Mode برابر است با $ 49.61K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MAYHEM برابر است با 1.01B، و عرضه کل آن 1013843630.361436 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.61K است.