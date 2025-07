اطلاعات Mantle Staked Ether (METH).

Mantle Liquid Staking Protocol (LSP) is a permissionless, non-custodial ETH liquid staking protocol deployed on Ethereum L1 and governed by Mantle. Mantle Staked Ether (mETH) serves as the value-accumulating receipt token.

وب‌ سایت رسمی: https://www.mantle.xyz/meth وایت پیپر https://docs.mantle.xyz/meth