قیمت امروز Loom

قیمت لحظه‌ ای Loom (LOOM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 36.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOOM به USD برابر با $ 0 برای هر LOOM می‌ باشد.

توکن Loom در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 74,538 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.63M LOOM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOOM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00142637 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOOM طی یک ساعت گذشته به میزان -5.88% و در هفت روز اخیر به میزان -55.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Loom (LOOM)

ارزش بازار $ 74.54K$ 74.54K $ 74.54K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.54K$ 74.54K $ 74.54K سرمایه در گردش 999.63M 999.63M 999.63M عرضه کل 999,631,184.726486 999,631,184.726486 999,631,184.726486

ارزش بازار فعلی Loom برابر است با $ 74.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LOOM برابر است با 999.63M، و عرضه کل آن 999631184.726486 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.54K است.